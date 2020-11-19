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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

19.11.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Karabük’te bir kişi tartıştığı karısı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Karabük’ün 100.Yıl Mahallesi 1079.

Karabük’te bir kişi tartıştığı karısı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Karabük’ün 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Dilara T. isimli kadın eşi Onur T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, mutfaktan aldığı bıçağı kocasının sırtına saplayarak yaraladı. Bu sırada evden gelen bağrışmalara uyanan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Onur T.’yi sırtından bıçaklanmış halde apartman girişinde buldu. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onur T. tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’yi gözaltına aldı.

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

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