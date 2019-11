Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti 

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ, (Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde T.E. (52), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce ilçe merkezinde meydana geldi. 2 çocuk annesi T.E. ile eşi H.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada T.E. mutfaktan aldığı bıçak ile eşinin cinsel organını kesti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından H.E. ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan T.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI