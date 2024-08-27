Tartıştığı kokoreççiyi polislerin gözü önünde silahla vurdu!

Olay, Balıkesir'de, Burhaniye ilçesinde Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

Ali B'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berk D, yanındaki tabanca ile Volkan U'ya ateş ederek yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır