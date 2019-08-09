Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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