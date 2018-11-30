HABER

Tartıştığı komşusunu kolundan bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki komşu arasında çıkan kavgada Hakan K.

Tartıştığı komşusunu kolundan bıçakladı

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki komşu arasında çıkan kavgada Hakan K. (34), Süleyman B. (36) tarafından bıçaklanarak kolundan yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Özgün Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı binada yaşayan Hakan K. ile Süleyman B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman B., Hakan K.'yı sol kolundan bıçakla yaraladı. Hakan K. özel araçla Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Süleyman B. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı komşusunu kolundan bıçakladı

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralıAğrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı
İzmir ve İstanbul'da 239 kilo 'skunk' ele geçirildiİzmir ve İstanbul'da 239 kilo 'skunk' ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.