HABER

Tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

BURDUR’da tartıştığı köylüsünün tabancayla ateş açtığı Süleyman Işıldak yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da tartıştığı köylüsünün tabancayla ateş açtığı Süleyman Işıldak yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kayaaltı köyü Kocapınar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Işıldak iddiaya göre traktörle dağlık alana çıkan köylüsü ve komşusu olan M.U.’nun önünü otomobiliyle kesti. Aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Süleyman Işıldak ile M.U. arasında yol kesme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. yanındaki tabancayla Süleyman Işıldak’a iki el ateş etti. Sağ omzu ve karın boşluğuna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan Süleyman Işıldak çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen Süleyman Işıldak daha sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma M.U.’yu gözaltına aldı.

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü
Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.