HABER

Tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

 - GAZİANTEP'te, Abdulkadir Sedef (22), tartıştığı teyzesinin oğlu Gökhan D.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Abdulkadir Sedef (22), tartıştığı teyzesinin oğlu Gökhan D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Sedef, husumetli olduğu kuzeni Gökhan D.'nin evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Gökhan D., tabancayla kuzenine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sedef, kanlar içinde yere yığılırken, Gökhan D. evden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedef, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkadir Sedef, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sedef'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gökhan D. ise polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Gökhan D. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtuKontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtu
Dalaman'da orman yangını (4)Dalaman'da orman yangını (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.