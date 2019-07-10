Tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Abdulkadir Sedef (22), tartıştığı teyzesinin oğlu Gökhan D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Sedef, husumetli olduğu kuzeni Gökhan D.'nin evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Gökhan D., tabancayla kuzenine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sedef, kanlar içinde yere yığılırken, Gökhan D. evden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedef, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkadir Sedef, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sedef'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gökhan D. ise polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Gökhan D. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

