Tartıştığı kuzenini baltayla öldürdü

Kastamonu’da bir kişi tartıştığı kuzenini kafasına baltayla vurarak öldürdü.

Olay, Kastamonu’nun merkeze bağlı Karaçomak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçomak köyü mevkiinde karşılaşan 24 yaşlarındaki iki kuzen Emrah Ç. ile Hakan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Ç, eline geçirdiği baltayla kuzeni Hakan Ç.’nin kafasına vurdu. Başına birkaç balta darbesi alan Hakan Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Hakan Ç.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin arından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Emrah Ç. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

