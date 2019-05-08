Tartıştığı kuzenini baltayla yaraladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzenini baltayla başından yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde Cumali K. kuzeni Hüseyin K'den otomobilini istedi. Hüseyin K'nin otomobili vermemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Cumali K. evden aldığı baltayla kuzeni Hüseyin K'yi başından yaraladı.
Hüseyin K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olaydan sonra kaçan Cumali K, saklandığı yerde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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