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Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 23:59 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, Vahdet K., tartıştığı kuzeni Vedat Tuna’yı (23) bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, Vahdet K., tartıştığı kuzeni Vedat Tuna’yı (23) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Vahdet K. ile kuzeni Vedat Tuna arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Vahdet K., yanındaki bıçakla kuzeni Vedat Tuna’yı yaraladı. Tuna, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuna, Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Tuna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Vahdet K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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