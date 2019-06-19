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Tartıştığı kuzenini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 00:37 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S.

Tartıştığı kuzenini öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak üzerinde meydana geldi. İlkan Türkmenoğlu, iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı halasının oğlu Hüseyin S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmenoğlu’nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay sonrası polise teslim olan Hüseyin S. ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı kuzenini öldürdü

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