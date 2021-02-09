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Tartıştığı kuzenini silahla öldürdü

09.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi.

Çanakkale’de, tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol’un evine gitti. Burada bir süre tartışan ikilinin arasındaki münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. Devrim Çelikkol yanında getirdiği silahla kuzeni Muammer Çelikkol’a ateş etti. Ağır yaralanan Çelikkol, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelikkol, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kuzenini vurduktan sonra kaçan Devrim Çelikkol ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Çelikkol’un emniyetteki işlemleri sürüyor.

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