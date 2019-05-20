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Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü.

Barış K. (37) ile amcasının oğlu Ö.K. Acarlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunanlar kavgayı ayırdı.

İki kuzenin kavgası sokakta da devam edince Ö.K. silahını çıkararak çevredeki bir eve sığınmak isteyen kuzenine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Barış K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Şüpheli Ö.K. bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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