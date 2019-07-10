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Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı teyzesinin oğlunu tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan G.D. ile kuzeni Abdülkadir Sedef (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.D, yanındaki tabancayla teyzesinin oğlu Sedef'e ateş etti.

Ağır yaralanan Abdülkadir Sedef, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan G.D, polis ekiplerince yakalandı.

Sedef'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep kuzen Serinevler Mahallesi

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