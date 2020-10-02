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Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde Şenol K.'nın (34), tabancayla ağır yaraladığı kuzeni Ertunga Ataman (27)), hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü!

Olay, öğlen saatlerinde Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir sokakta meydana geldi. Şenol K. ile kuzeni Ertunga Ataman arasında henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol K., tabancayla ateş ettiği Ertunga Ataman'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan Şenol K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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