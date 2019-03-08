Tartıştığı liselinin bıçakladığı genç, ağır yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Mustafa C.C.(19), tartıştığı lise öğrencisi R.E.Y. (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç tedaviye alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11'inci sınıf öğrencisi R.E.Y., daha önce kavga ettiği Mustafa C.C. ile okul çıkışında karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, R.E.Y., Mustafa C.C.'yi bıçakladı. Okul önündeki öğrencilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ve sağ karın boşluğundan aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa C.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cinayet Bürosu ekipleri de, kavga sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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