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Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Edirne'de bir kişi, daha önce tartıştığı mahalle halkının üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu 'Afgan Mustafa' lakaplı kişi, henüz belirlenemeyen nedenle mahalle halkı ile tartıştı. Ardından evine giderek av tüfeğini alan Afgan, tartıştığı kişilerin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 2'si kadın 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaşanan arbede esnasında saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada mahalledeki iki grup arasında bu kez yumruklu kavga yaşandı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle önledi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan arbede nedeniyle sokağa çıkan kalabalık arasında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Polis ekipleri sık sık anons yaparak, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis, tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Açılan ateşte kolundan yaralanan Şaban Makas, olayın göçmen kaçakçılığı yüzünden çıktığını iddia ederek, "Mahallede yaşayan Afgan uyruklu Mustafa isimli şahıs ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Daha sonra Afgan Mustafa, tüfekle ateş etti. İnsanlar kanlar içinde kaçışmaya başladı. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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