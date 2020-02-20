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Tartıştığı mesai arkadaşlarını TIR’la kovaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., altında çalışan şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir TIR'ı çalıştırıp, onların üzerine sürdü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Karakuyu Mahallesi’ndeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iddiaya göre altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

Selahattin B., tartışma sonrasında, iş yerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR’ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rasgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı.

Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından yönetimindeki TIR’la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR’ı, iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez’in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.’nin aranmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Selahattin B.’nin 3 yıldır aynı işyerinde baş şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Selahattin B.’nin TIR’a bindikten sonra aracı asfalt işçileri ile şoförlerin üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR’a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.’ye engel olmaya çalıştıkları görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir TIR

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