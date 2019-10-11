Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol’u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 meslekta\u015f\u0131 Kaan Erol\u2019u \u00f6ld\u00fcren doktor Yavuz S\u00fcmter, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sulh ceza hakimli\u011fince \u2019Tasarlayarak kasten \u00f6ld\u00fcrme\u2019 su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.PARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...Edremit'te belediye binas\u0131nda silahl\u0131 kavga: 2 g\u00f6zalt\u0131MSB: Zeytin Dal\u0131 Harekat b\u00f6lgesinde 2 \u015fehit (2)
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