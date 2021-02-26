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Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren eski emniyet müdürüne 11 yıl 8 ay hapis cezası

26.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, yeniden yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 2015’te silahla öldüren İstanbul İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında verilen "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar" yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama yola açılmıştı.Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Celal Yılmaz SEGBİS sistemiyle bağlandı.Olayda kastı olmadığını söyleyen Yılmaz, beraatini talep etti.

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, yeniden yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 2015’te silahla öldüren İstanbul İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında verilen "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar" yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama yola açılmıştı.
Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Celal Yılmaz SEGBİS sistemiyle bağlandı.
Olayda kastı olmadığını söyleyen Yılmaz, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ceza verilmesi, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak cezasında indirim uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

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