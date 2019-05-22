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Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da müşterisiyle tartışan banka çalışanın yakınları, bıçak ve sopalarla müşterinin otelini bastı. Sopalı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bankada meydana geldi. İddiaya göre, bir otel sahibi ile banka çalışanı kadın personel arasında kredi kartında yaşanan problem nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın, durumu yakınlarına anlattı.

BIÇAK VE SOPALARLA OTELİ BASIP ÇALIŞANLARI DARP ETTİLER

Banka çalışanı kadının yakınları, müşterinin sahibi olduğu oteli bıçak ve sopalarla basıp çalışanları darp etti. Olay yerine polis ekipleri kavgaya müdahale ederken 3 kişi de gözaltına alındı. Olayda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otel baskın

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