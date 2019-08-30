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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesindeki iki katlı bir binada oturan N.C.D (75) ile Oğlu Ömer .D (46) arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesindeki iki katlı bir binada oturan N.C.D (75) ile Oğlu Ömer .D (46) arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu üst kata çıkan N.C.D, oğluna ruhsatlı av tüfeği ile ateş etti. Göğüs bölgesine saçmalar isabet eden Ömer D, yere yığıldı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer D.., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.C.D ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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