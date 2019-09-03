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Tartıştığı oğlunu başından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Sinan A.

Tartıştığı oğlunu başından vurdu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Sinan A. (29), anlaşmazlık yaşadığı babası Yaşar A. (60), tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Sinan A. tedaviye alınırken, baba Yaşar A. ise gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Yaşar A., iddiaya göre uzun süredir arasının bozuk olduğu oğlu Sinan A.'yla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşar A., giderek büyüyen kavganın sonunda evdeki tüfekle oğluna ateş etti. Başından vurulan Sinan A., yerde hareketsiz kalırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Sinan A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Baba Yaşar A. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Tartıştığı oğlunu başından vurdu

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