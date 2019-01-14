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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 00:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim Mutlu, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim Mutlu, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.
Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladıTartıştığı oğlunu bıçakla yaraladıTartıştığı oğlunu bıçakla yaraladıTartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

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