HABER
  4. Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

AKSARAY?da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı.

AKSARAY?da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli köyünde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.
Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Evsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyorEvsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyor
Malkara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurduMalkara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

Pendik'te beşinci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

Balistik füze nedir?

Kocaeli'de çok acı olay... İkizler, iki yıl arayla aynı hastalıktan öldü

Bu acıya yürek dayanmaz! İki yıl arayla...

Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

3 gündür İstanbul'daydı! Rus savaş gemisi döndü

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasıyla ilgili açıklama

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.