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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı oğlu Savaş M.'yi(34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim M.

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı oğlu Savaş M.'yi(34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim M. (59), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim M., eşi ile birlikte oturduğu sırada eve oğlu Savaş M. geldi. Savaş M. henüz bilinmeyen bir nedenle evi dağıtmaya başladı. Baba İbrahim M. oğlunu durdurmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre baba, oğlunun saldırısına uğradı. Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı. Savaş M. ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Savaş M., apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayın ardından evden çıkan baba İbrahim M., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim M. bugün adliyeye sevk edildi.

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Tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, adliyede

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