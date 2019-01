Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali T. (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Mustafa Can T., ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can T., ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ali T.'nin emniyetteki sorgulandığı belirtildi.

