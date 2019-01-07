HABER

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali T.

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali T. (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Mustafa Can T., ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can T., ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ali T.'nin emniyetteki sorgulandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Otomobil, park halindeki otomobil ve minibüse çarptıOtomobil, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı
Darbe girişiminde MİT'i tarayan eski yarbayın Akıncı Üssü'ndeki görüntüleriDarbe girişiminde MİT'i tarayan eski yarbayın Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.