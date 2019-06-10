HABER

Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Şeyhömer köyünde Osman Ç, evde bulunduğu sırada 25 yaşındaki oğlu Ali Ç.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyhömer köyünde Osman Ç, evde bulunduğu sırada 25 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baba Osman Ç, evde bulunan silahla oğlu Ali Ç’yi vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ali Ç, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Osman Ç. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
İşçi servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralıİşçi servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
12 saat sonra denizde işte böyle canlı bulundu12 saat sonra denizde işte böyle canlı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.