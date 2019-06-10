Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhömer köyünde Osman Ç, evde bulunduğu sırada 25 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baba Osman Ç, evde bulunan silahla oğlu Ali Ç’yi vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ali Ç, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Osman Ç. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

