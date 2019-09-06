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Tartıştığı oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, tartıştığı oğlu Sinan Argın'ı (29) evde av tüfeğiyle vurarak, ağır yaralayan Yaşar Argın (60), mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, tartıştığı oğlu Sinan Argın'ı (29) evde av tüfeğiyle vurarak, ağır yaralayan Yaşar Argın (60), mahkemece tutuklandı.
Olay, salı günü akşam saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi 2139'uncu Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Argın, evde, oğlu Sinan Argın ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yaşar Argın, av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Ağır yaralanan Sinan Argın, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Argın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Argın, emniyetteki ifadesinde; oğlunun zaman zaman annesine şiddet uyguladığını, tüfekle Sinan Argın'ı korutmak isterken, kazara vurduğunu ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Yaşar Argın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

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