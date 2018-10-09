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Tartıştığı ortağı yerine başkasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

Alaplı ilçesinde limanda ortağıyla aralarında geçen tartışmanın ardından silahını alıp gelen balıkçı, teknede ağları toplayan kişiye bir el ateş etti - Balıkçının, ortağı olduğunu zannederek pompalı tüfekle vurduğu kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir balıkçının, tartıştığı ortağı zannedip silahla vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan ve ortak oldukları öğrenilen T.Ö. ile U.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrasında U.Ç'nin, balıkçı barınağından tekneyle denize açılacağını öğrenen T.Ö. bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak limana geldi.

Bu sırada teknede ağları toplayan bir kişi olduğunu gören T.Ö, ortağı U.Ç. zannederek bir el ateş etti.

Teknede bulunan ve ağları toplayan Birkan Yılmaz (40), sırtına saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden uzaklaşan T.Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı balıkçı Zonguldak

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