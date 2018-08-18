Tartıştığı polis sevgilisinin tabancasıyla intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin tabancasını başına dayayarak ateş eden Pınar E.(39) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Pınar E., eşinden ayrı yaşayan polis memuru E.G. ile tartıştı. Pınar E., kavga ettiği sevgilisinin tabancasını başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Pınar E., haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar E., kurtarılamadı. Polis memuru E.G. ise gözaltına alındı. Apartman sakinleri sevgililerin sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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