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Tartıştığı polisleri görüntüleyince gözaltına alındı

12.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi. Polisi izinsiz görüntüleyen şahıs gözaltına alındı.

Tartıştığı polisleri görüntüleyince gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan Bir kavşağından aracıyla geçen bir vatandaş polis uygulama noktasında durdurularak izin belgesini ibraz etmesi istendi. Polisle tartışmaya başlayan vatandaş, bu esnada cep telefonunu çıkartarak görevli memurları görüntülemeye başladı. Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasakladığını hatırlatarak müdahale etti.

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Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu’na götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

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