HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?
1/

En Çok Okunan Haberler

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık olayı

Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık olayı

Bursa'da dehşet anları! Binanın üstüne yıldırım düştü

Binanın üstüne yıldırım düştü

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Yaşlı kadının evine böyle tırmandı! Uyanınca pencereden kaçtı

Yaşlı kadının evine böyle tırmandı! Uyanınca pencereden kaçtı

Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, 13 yıldır çözüm arıyor

Mahalleliyi isyan ettiren olay! 13 yıldır çözüm bekliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.