HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

06.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.Olay, Kandıra ilçesi Tekeli Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.
Olay, Kandıra ilçesi Tekeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay T. (40) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, kavga sırasında silahla Şenay T.’ye ateş etti. Kurşun ayağına isabet eden Şenay T., olayın ardından kendi imkanları ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Şenay T., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dedilerUyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler
30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti

Sosyal medyada beğeni yağdı! Müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı

İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi onlara kaldı

Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

Uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

Diyarbakır'da koronavirüse karşı şiveli duvar yazıları dikkati çekiyor

Koronavirüse karşı dikkat çeken duvar yazıları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.