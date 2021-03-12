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Tartıştığı şahsı öldüren astsubay cesedi kimyasal maddelerle yaktı

12.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Tartıştığı şahsı öldüren astsubay cesedi kimyasal maddelerle yaktı

Gaziantep’te 3 yıl önce ortadan kaybolan Yakup Çelik’in tartıştığı astsubay A.K.

Gaziantep’te 3 yıl önce ortadan kaybolan Yakup Çelik’in tartıştığı astsubay A.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, 2018 yılında kentin Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bir araya gelen Yakup Çelik ve Astsubay A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu A.K. üzerinde bulunan tabancayla Çelik’e kurşun yağdırdı. Çelik’in öldüğünü anlayan A.K. cesedi bağ evinin yakınlarındaki araziye gömdü. Bir süre sonra kardeşini de yanına alan Astsubay A.K. cesedi gömülü olduğu yerden çıkartarak benzin dökerek yaktı. Cesetten arta kalan kemikleri de balyoz ile parçalayan A.K ve kardeşi S.V.K. parçaları kentin çeşitli noktalarında çöpe attıkları ortaya çıktı.
İki çocuk babası Yakup Çelik’ten uzun süre haber alamayan eşi olayı polise haber verdi. Kayıp olarak aranan Çelik’ten hiçbir ize ulaşamayan ekipler cinayetten şüphelenerek dosyalı cinayet büroya devretti. Çelik’in bulunması için özel bir çalışma başlatan cinayet büro ekipleri Çelik’in yakınlarının yanı sıra arkadaşlarından oluşan yüzlerce kişinin ifadesini aldı. Çelik’in cep telefonu sinyalini de takip eden ekipler Çelik’in telefonundan gelen en son sinyalin Astsubay A.K. ile ortak aldığı bağ evinden geldiğini tespit etti. Tespitin üzerine Astsubay A.K.’nın da o güne ait sinyal verileni inceleyen ekipler Çelik’in ve A.K.’nın aynı yerde oldukları belirlendi.
Cinayetten şüphelenen polisler astsubay A.K.’yı gözaltına aldı. Sorgu sırasında cinayeti itiraf eden A.K. aralarında çıkan tartışma sonrası Yakup Çelik’i beylik tabancasıyla kafasından vurarak öldürdüğünü söyledi.
Cesedi tek başına gömdükten sonra kardeşi S.V.K.’dan da yardım isteyen A.K. Çelik’e ait cesedi gömdüğü yerden çıkartarak üzerine benzin ve kimyasal maddeler dökerek yaktıklarını, cesetten arta kalan kemikleri ise balyoz ile parçalayarak kentin farklı noktalarına gömdüklerini kaydetti.
İşlediği cinayeti itiraf eden A.K. ve kardeşi S.V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı şahsı öldüren astsubay cesedi kimyasal maddelerle yaktı

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