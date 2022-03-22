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Tartıştığı sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'ü pencereden atan Süleyman Daşbacak'ın cezası belli oldu

22.03.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün (25) 2'nci kattan düşüp ağır yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan Aytaç Süleyman Daşbacak’a (33), Safiye Nur Gürbüz'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi. Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" demişti. İşte olayın detayları!

Tartıştığı sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'ü pencereden atan Süleyman Daşbacak'ın cezası belli oldu

Dehşet düşüren olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi. Burada Gürbüz ve Daşbacak tartışmaya başladı. Kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbacak'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması ile otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi. Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbacak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. İddianamede ayrıca Aytaç Süleyman Daşbacak'ı başından yaraladığı öne sürülen Safiye Nur Gürbüz'ün de 'yaralama' suçunu işlediği belirtildi. Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı ağır cezaya sevk etti.

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SANIK AVUKATLARININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbacak SEGBİS aracılığıyla katıldı. Safiye Nur Gürbüz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Daşbacak'a Safiye Nur Gürbüz'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi.

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(DHA)

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