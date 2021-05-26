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Tartıştığı sevgilisine ve arkadaşına dehşeti yaşattı!

26.05.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Tartıştığı sevgilisine ve arkadaşına dehşeti yaşattı!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak A. (47), erkek arkadaşı Adem A. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Adem A,, kız arkadaşının Cumhuriyet Mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A. ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Bursa silahlı saldırı

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