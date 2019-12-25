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 Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

İngiltere?de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere?de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
Olay, Manchester şehrindeki Cheetham Hill yolunda meydana geldi. Yerel medya, iki sürücünün yol tartışmasına girdiğini; tamamen beyaz olan araç sürücüsünün ise oldukça öfkelenerek, diğer sürücünün kullandığı SIP Car Parks şirketine ait araca defalarca çarptığını duyurdu. Yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli sürücünün diğer aracın etrafında tur atarak birçok yerine kasıtlı olarak çarptığı; bu sırada yoldaki diğer araçların da durduğu görülüyor.
Kimsenin yara almadığı olaya dair açıklama yapan yetkililer, polisin yerel saat ile 13.10?da yoldaki kavgaya dair ihbar aldıklarını, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

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