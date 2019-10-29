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Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 00:14 | Son Güncelleme

Adana’da tartıştığı dini nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan şahıs yaralandı.Olay, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da tartıştığı dini nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan şahıs yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kızıldere (35) dini nikahlı eşinin oğlu H.S. ile tartışmaya başladı. H.S., çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle Kızıldere’ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Kızıldere kanlar içerisinde yere yığılırken, H.S. ise bir taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, Kızıldere’yi vuran şahsı yakalamak için çalışması başlattı.

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