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Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da E.Y.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da E.Y. (17), halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, olay yerinden kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi’ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.’ye yumruk atınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Y. belinden döner bıçağını çıkarırken, S.Y. olay yerinden kaçtı. E.Y. ise A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı. Yere düşen yaşıtına saldırmayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.’nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.’yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.’nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y.’de polis ekipleri tarafından üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.’nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

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