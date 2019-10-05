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Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S.

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.
Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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