HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartıştığı yeğenini Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu

Tartıştığı yeğenini Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu

21.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tartıştığı yeğenini Emniyet Müdürlüğü önünde vurdu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kemal K. tartıştığı yeğeni Hasan K.’yi (27) Emniyet Müdürlüğü önünde tüfekle vurarak yaraladı. Kemal K., gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Hasan K.’nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Hasan K. ile amcası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K., tüfekle Hasan K.’ye ateş açtı.

0177767d1747e21b3e840a7033a9372e

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan K. ağır yaralandı. Kemal K. ise kendisine ait minibüsle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyorİşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

Dehşete düşüren olay! Köpeklere parçalatıp, gülerek izlediler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Kütahya'da iğrenç olay! Yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel organını gösterdi

İğrenç olay! Yolcu otobüsünde cinsel organını gösterdi

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Çocuklarını silahla rehin aldı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Çocuklarını silahla rehin aldı

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Serbest kalmasından korkuyorum

Eşinin kaynar suyla haşladığı kadından kan donduran sözler

Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.