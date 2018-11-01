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Tartıştığı yeğenini tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANARAŞ'ta Aydın Biçke (31), tartıştığı yeğeni Mehmet Biçke'yi (20) tabanca ile ayaklarından ve kolundan vurarak yaraladı.

Tartıştığı yeğenini tabancayla vurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANARAŞ'ta Aydın Biçke (31), tartıştığı yeğeni Mehmet Biçke'yi (20) tabanca ile ayaklarından ve kolundan vurarak yaraladı.
Olay, dün akşam Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Biçke ile amcası Aydın Biçke arasında ailevi meseleler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Biçke, yanındaki tabancayı çekip yeğenine ateş etti. Mehmet Biçke, ayaklarına ve koluna isabet eden mermilerle yaralandı. Mehmet Biçke, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Aydın Biçke'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aydın Biçke, ilk ifadesinde, "Yeğenim bana saldırdı. Ben de rastgele yere doğru tabanca ile ateş ettim" dedi.
Aydın Biçke, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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