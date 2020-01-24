HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da dehşet! Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi öldürdü

Aydın'da dehşet! Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Aydın'da dehşet! Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi öldürdü

Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) 1 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

8235487ab45a8c1ed0caf0bc22002064

Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.

684fdcae2c5fc92050b3fdbe57f07aa7

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Erkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştıErkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı
İBB'nin ihalesi şikayet üzerine iptal edildiİBB'nin ihalesi şikayet üzerine iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın Söke

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şoför, halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde korku dolu anlar

İBB'nin asfalt ihalesi Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi

İBB'nin ihalesi şikayet üzerine iptal edildi

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Manisa'da artçılar sürüyor... Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremler sürüyor, vatandaş tedirgin...

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Rize'de küçük Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

Küçük çocuğun feci ölümü! Kar topu oynarken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.