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Tartıştıkları gruba kurşun yağdırıp kaçtılar: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 04:38 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp 2 otomobille tekrar olay yerine gelen grup, tartıştıkları diğer gruba kurşun yağdırdı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp 2 otomobille tekrar olay yerine gelen grup, tartıştıkları diğer gruba kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, silahlı grup ise kayıplara karıştı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir grup olay yerinden yaya olarak ayrılırken, 3-4 el havaya ateş etti.
TARTIŞTIKLARI GRUBUN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Aynı grup bir süre sonra iki otomobille tekrar olay yerine geldi. Araçlardan inen saldırganlar ellerindeki silahlarla tartıştıkları grubun üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
OTOMOBİLİN BİRİNİ BIRAKIP KAÇTILAR
Silah sesleri üzerine saldırıya uğrayan 2 kişinin arkadaşları dışarı çıktı. Gruplar arasında yeniden başlayan kavganın ardından saldırganlar, 34 FJ 6997 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak, saldırıda kullandıkları hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU
Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemeleri sonucu caddede yaklaşık 15 kovan bulundu. Polisin araçtaki incelemeleri sırasında da, saldırıda kullanılan silah otomobilin altında bulundu.
Polis, silahlı saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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