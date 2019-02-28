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Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’da cep telefonu mağazasında çalışanlara ateş etmek istediği silah tutukluk yapınca ayrılıp pompalı tüfekle geri gelen ve rastgele ateş eden saldırgan tutuklandı.

Antalya’da cep telefonu mağazasında çalışanlara ateş etmek istediği silah tutukluk yapınca ayrılıp pompalı tüfekle geri gelen ve rastgele ateş eden saldırgan tutuklandı. Pompalı saldırı sırasında iş yerinin önünden geçmekte olan ve İlçe Jandarmada görevli olduğu belirlenen bir asker, saniye farkıyla saçmalardan kurtuldu. Olay anında yaşanan panik ve saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde S.S.’ye ait cep telefonu mağazasına gelen H.A. ve arkadaşı, cep telefonu ekranı değiştirilmesi nedeniyle elektronik ustasının bulunduğu üst kattaki bölüme çıkarak tartışmaya başladı. Bu sırada mağazaya iş yeri sahiplerinin de gelerek kavganın olduğu üst kata çıkmaları sonucunda H.A. ve yanındaki arkadaşı aşağıya inerken, H.A. belinden çıkardığı silahı mağazadakilere doğrultarak ateş etmek istedi. Şahıslar, silah ateş almayınca koşarak uzaklaştı. Olayın hemen ardından mağaza çalışanları ve komşuların iş yeri önünde toplandığı anlarda H.A. yanında arkadaşıyla birlikte motosikletle iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle 3 el ateş etti. İş yerinin giriş kapısı ve vitrin camları patlarken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan ve İlçe Jandarmada görevli olduğu belirlenen bir asker, saniye farkıyla saçmalardan kurtuldu.
Olayın ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren H.A. Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek teslim oldu. İfadesi alınan H.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer taraftan yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İçeride H.A.’nın çalışanlara ve iş yeri sahiplerine silah çekmesi, silahın tutukluk yapması, yaşanan panik, iş yerinin camının pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu patlaması ve askerin geçişi tüm ayrıntılarıyla kayıtta yer aldı.

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı

Tartıştıkları işyerini basıp ateş etmeye çalıştığı silahı tutukluk yapan saldırgan tutuklandı
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