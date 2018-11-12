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Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren iki kardeş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Halil İbrahim Polat'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Eray Özbay (23) ile Emre Özbay (21) kardeşler, tutuklandı.

Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren iki kardeş tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Halil İbrahim Polat'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Eray Özbay (23) ile Emre Özbay (21) kardeşler, tutuklandı.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Polat, telefonda tartıştığı kardeşler Eray Özbay ve Emre Özbay ile bir parkta buluştu. İki kardeş ile Polat arasındaki tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Halil İbrahim Polat ağır yaralanırken, Özbay kardeşler olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Polat, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kavgada hafif yaralanan kardeşler Eray Özbay ve Emre Özbay, polis tarafından götürüldükleri hastanede tedavi ettirildi. İki kardeş, emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren iki kardeş tutuklandı

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