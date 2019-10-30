Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 1’i tutuklandı

Mersin’in Mut ilçesinde, tartıştıkları şahsı döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen M.U. (32), H.U. (22), F.G. (18) ve M.A.M. (18) içeri girmek istedi. İşletme sahibi A.K. (44) işletmeye giremeyeceklerini alkol servisinin kapandığını söylemesi üzerine iş yeri önünde oturan Mehmet Uysal (47) isimli şahsı da aralarındaki tartışmanın ardından tekme ve yumrukla darp etti. Yaralanan Mehmet Uysal, Mersin Şehir Hastanesi’ne buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Buradan da tedavisinin evinde devam etmesi için gönderilen Mehmet Uysal, Elbeyli Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanınca götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mehmet Elbeyli’yi darp eden zanlıların kimlikleri tespit edildikten sonra kayıp olan zanlıların peşine düşen Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı takip sonucu zanlılardan M.S. ve F.G’yi gözaltına aldı.

Mut Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.S. serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

