HABER

Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 1’i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, tartıştıkları şahsı döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen M.U.

Mersin’in Mut ilçesinde, tartıştıkları şahsı döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen M.U. (32), H.U. (22), F.G. (18) ve M.A.M. (18) içeri girmek istedi. İşletme sahibi A.K. (44) işletmeye giremeyeceklerini alkol servisinin kapandığını söylemesi üzerine iş yeri önünde oturan Mehmet Uysal (47) isimli şahsı da aralarındaki tartışmanın ardından tekme ve yumrukla darp etti. Yaralanan Mehmet Uysal, Mersin Şehir Hastanesi’ne buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Buradan da tedavisinin evinde devam etmesi için gönderilen Mehmet Uysal, Elbeyli Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanınca götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Mehmet Elbeyli’yi darp eden zanlıların kimlikleri tespit edildikten sonra kayıp olan zanlıların peşine düşen Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı takip sonucu zanlılardan M.S. ve F.G’yi gözaltına aldı.
Mut Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.S. serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralıKahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındıÇapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.