HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartıştıkları komşu kadını kürekle darp edip tabancayla vurdular

Tartıştıkları komşu kadını kürekle darp edip tabancayla vurdular

12.05.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de yaşayan 2 kardeş, daha önceden aralarında husumet olan komşu kadını, evin önüne dökülen kum ve park edilen kamyonet nedeniyle çıkan tartışmada önce kürekle darp etti, ardından tabancayla vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, polis tarafından yakalandı.

Tartıştıkları komşu kadını kürekle darp edip tabancayla vurdular

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Seher İ., evinde yapılan tadilatta kullanılan kumu, komşuları Dursun U. ve E.U. isimli kardeşlerin evinin duvarı önüne yığdı. Kumu getiren kamyonet de aynı yere park edildi.

ÖNCE KÜREKLE DARP ETTİ, ARDINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bu duruma sinirlenen Dursun U., komşusu Seher İ. ile tartışmaya başladı. Dursun U. tartışma sırasında Seher İ.’yi eline aldığı kürekle vurarak, darp etti. Ardından da evine, gidip silahı ve beraberine kardeşi E.U.'yu alıp, geri geldi. Silahı alan E.U. rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Seher İ.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçan kardeşleri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,E.U.'nun akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

‘ARABANIN ARKASINA KAÇARAK CANIMI ZOR KURTARDIM’

Seher İ.’nin evinin tadilatını yapan ve kadın kürek ile darp edilince müdahale eden Abdurrezzak Korkmaz; “Ben burada çalışıyorum. Kamyoneti biraz ileriye aldım, kumu çekmeye çalıştım. Adam geldi, küreği aldı eline, kumu yola atmaya başladı. Kürekle arabanın tamponuna da vurdu. Ben de müdahale etmek istedim. Yanına gittim küfretti. Sonra kadın geldi. Bu da hemen kadına saldırmaya başladı.,Küreğin sapını ters çevirip, kadına vurunca, müdahale ettim, iki tane vurdum. Küreği yere bıraktı gitti evden silahını aldı geldi. Akıl hastası kardeşine verdi, ateş etmeye başladı. Teyze bacağından ve kalçasından vuruldu. Seken kurşun da ayakkabıma geldi. Arabanın arkasına kaçtım canımı zor kurtardım” şeklinde konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldıEv sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğu'nu aradım

Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğu'nu aradım

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.