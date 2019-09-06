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Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tartıştıkları Çay İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförünü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştıkları Çay İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförünü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı'yı bıçakla yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan Ali Ç, Yeşilyurt köyünde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Çay İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Daha önce gözaltına alınan Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı, bir düğün sırasında randevu nedeniyle tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Şüphelilerden Sedat Ç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış, Çay Belediyesinde memur olarak çalışan Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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2 kardeş Afyonkarahisar Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı makam şoförü tutuklama

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